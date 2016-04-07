В ГПУ обіцяють не скорочувати Управління реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в Києві повідомив виконуючий обов'язки генерального прокурора України Юрій Севрук.

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"Можливо будуть скорочення, тому що багато вакантних посад, але Управління реформ не буде ліквідовано", - сказав Севрук.

За його словами, реформування органів прокуратури не зупинялося і триває.