В ГПУ обіцяють не скорочувати Управління реформ
12:40, 07 квітня 2016Політика
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Але загалом під час реформи ГПУ скорочення можливі.
Управління реформ у Генпрокуратурі скорочувати не будуть - Юрій Севрук / ГПУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в Києві повідомив виконуючий обов'язки генерального прокурора України Юрій Севрук.
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"Можливо будуть скорочення, тому що багато вакантних посад, але Управління реформ не буде ліквідовано", - сказав Севрук.
За його словами, реформування органів прокуратури не зупинялося і триває.
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