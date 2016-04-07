ЄК про референдум: Для України в плані виконання Угоди про асоціацію нічого не змінилося

"Нічого не змінилося для України в плані виконання Угоди в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі та у переважній частині політичного розділу. Це було одноголосне рішення Ради ЄС", - зазначили в ЄК.

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Раніше аналогічне роз'яснення зробив речник Єврокомісії Маргарітіс Шінас, який сказав, що "Угода вже виконується, і на це немає ніякого впливу (з боку референдуму). "Європейська комісія віддана розвитку відносин з Україною", - наголосив він.

Говорячи про можливі подальші дії з боку Єврокомісії та Зовнішньої дипломатичної служби ЄС у зв'язку з референдумом, в ЄК повідомили, що буде проведено "обговорення з усіма сторонами".

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.