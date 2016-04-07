У Клімкіна розповіли про "суміш аргументів", якими керувались голландці на референдумі

Таку думку висловив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, результат референдуму був неочікуваним як для прихильників, так і для опонентів угоди, оскільки не був передбачений жодним із соціологічних опитувань.

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Він зазначив, що останнє опитування від 4 квітня, проведене компанією IPSOS, яка також проводила екзіт-пол 6 квітня, показувало, що "за" планували проголосувати 30%, проти - 37%. Традиційно високою залишалася кількість тих, хто не визначився - 33%, які, врешті решт, загалом поповнили своїми голосами табір противників угоди.

Кулеба вважає, що це був референдум проти ЄС, що публічно визнали самі його ініціатори.

«Виборці, які голосували проти угоди, керувалися сумішшю з аргументів проти ЄС, за Росію і з недовірою до України»,- написав дипломат.

За його словами, ті, хто заявив про намір голосувати проти угоди, озвучили такі причини: 59% - я не вірю Україні, зокрема через те, що там забагато корупції; 34% - угода стане кроком до членства України в ЄС; 31% - я не розділяю європейські цінності; 30% - Угода невигідна економіці Нідерландів; 26% - угода зашкодить відносинам Нідерландів та Росії; 23% - я є противником Євросоюзу; 19% - через катастрофу авіалайнера MH17; 13% - угода зашкодить відносинам України та Росії; 4% - політична партія, за яку я голосую, не підтримує угоду.

Кулеба також наголосив, що визнання результатів референдуму з боку уряду Нідерландів і відмова від завершення ратифікації документу на даному етапі означає для України: незавершеність процесу ратифікації угоди в Нідерландах і, відповідно, продовження її тимчасового застосування; хвилю критики на адресу влади; додатковий аргумент Росії для розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

Посол висловив упевненість, що угода про асоціацію буде діяти.

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«Пошук найбільш прийнятного розв'язання "голландського казусу" є завданням для уряду Нідерландів»,- вважає Кулеба.

На його переконання, стратегічно найбільш негативні наслідки референдуму відчує Євросоюз, «але й цю проблему він переживе, питання лише в ціні».

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.