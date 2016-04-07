"Надзвичайний подарунок": чиновник ДСНС отримав квартиру за 26 мільйонів від підконтрольного бізнесу - ЗМІ (відео, інфографіка)

Подарунок оформили у 2013 році, коли Щербаченко був заступником керівника київського главку ДСНС, йдеться у розслідуванні bihus.info.

Сьогодні ринкова ціна такої ж нерухомості - 260 кв.м. - близько 26 млн грн.

Офіційно зареєстрованого бізнесу Олександр Щербаченко не має. Чоловік присвятив себе службі у ДСНС. Наразі він опікується питанням функціонування системи пожежного спостерігання, а саме системи передачі сигналу про надзвичайну ситуацію.

Зазначається, що зараз в Україні тривожні сповіщення про виникнення пожежі передаються через приватні компанії: спочатку сигнал потрапляє до приватної пультової організації (ПО), а далі - в управління ДСНС і лише тоді - до пожежних. Приватні ПО прописані в нормативній базі - "Правилах з пожежного спостерігання", затверджених МВС в 2015 році.

Раніше стало відомо про пожежні компанії, які належать, як правило, екс-посадовцям ДСНС, їхнім родичам й навіть родичам чинних представників державної служби.

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У цьому списку - мережа компаній "Дозор". Перший "Дозор" заснували: благодійна пожежна організація та тодішній начальник головного управління МНС у місті Києві – Анатолій Косар. Донька Косаря донедавна була співзасновницею фірми "Дозор лтд". Її чоловік - Віталій Плевнік - обіймав посаду головного фахівця відділу організації реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Києві. Після викривального сюжету Ірина Плевнік вийшла із співзасновників "Дозор лтд".

Саме в "Дозор лтд", власник якого Олег Кукало, за інформацією видання, була оформлена і дружина чинного керівника департаменту ДСНС Олександра Щербаченка - Наталія Щербаченко. Власних компаній з пожежного спостереження дружина посадовця не має.

Згідно з інформацією із декларації посадовця, Наталія Щербаченко у 2014 році заробила 737 тис. грн. Подарунок на Печерську у 260 кв.м, записаний на самого посадовця, також йому належить ще одна квартира, площею 39 кв.м. На дружину оформлений будинок площею 350 кв.м. У власності чоловіка також автомобіль Audi q7, дружини - BMW X1, 2012 р.в.

Втім, під час візиту до будинку Щербаченка журналісти помітили у дворі посадовця білий Range Rover. Такого у декларації чоловіка немає. Номери автівки (АА2223КА) донедавна належали автівці (Mercedes-Benz GL 550) відомого серед пожежників персонажа - Олега Кукала. Чоловік є співзасновником декількох компаній, які займаються пожежним спостереженням: "Дозор", "Дозор сервіс", "Септик ЛТД".

Донедавно Кукало був керівником компанії "Дозор лтд", у якій була оформлена Наталія Щербаченко.

Крім того, зв'язок пожежного наглядача та пожежного бізнесу - дивним чином відбивається на його роботі. 10 березня у приміщенні ДСНС відбулось обговорення питання організації пожежного спостерігання, на якому Щербаченко відверто встав на бік приватних компаній, всупереч позиції своїх колег. На зустрічі були присутні приватні пультові посередники і представники державної служби надзвичайних ситуацій.

Заступник директора державного спостережного центру "ЦГБ 112" Юрій Васильєв звернувся до керівництва ДСНС із питанням щодо монополії приватних посередників з передачі тривожного сигналу: "Чому у нас пультові організації узурпували право, тільки вони мають право приймати сигнали? А чому обов’язково має бути присутня пультова організація, якщо об’єкт хоче передавати сигнал напряму в пожежне управління? Чому узурповане це право?! На якій підставі?!"

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Керівник департаменту Олександр Щербаченко не знайшов відповіді на це питання. Натомість заступник керівника головного управління ДСНС м. Києва Валерій Борис повідомив, що київське управління може приймати сигнали напряму від суб’єктів господарювання, у яких встановленна пожежна автоматика. Тобто, без участі пультових посередників. На початку травня пожежні планують почати приймати сигнал.

Наголошується, що сьогодні структурні підрозділи управлінь ДСНС дійсно мають право надавати платні послуги і приймати сигнали. Така можливість затверджена постановою КМУ № 1102.

Однак нині ці платні послуги надають приватні компанії, пов’язані з керівництвом ДСНС усієї України.