ГПУ видала нову постанову про розшук екс-регіонала Іванющенка (документ)

Про це на своїй сторінці у "Твіттері" написав міністр внутрішніх справа Арсен Аваков, опублікувавши відповідні документи.

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Він підкреслив, що розшук Юрія Іванющенка буде продовжено.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус скасував розшук соратника Віктора Януковича – олігарха Юрія Іванющенка. 3 квітня Арсен Аваков заявив, що збирається ігнорувати це рішення суду.