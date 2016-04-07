ГПУ видала нову постанову про розшук екс-регіонала Іванющенка (документ)
17:33, 07 квітня 2016Політика
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Генеральна прокуратура України (ГПУ) видала нову постанову про розшук колишнього члена Партії регіонів Юрія Іванющенка після того, як суд зобов'язав відомство припинити його розшук.
Розшук Юрія Іванющенка буде продовжено / УНИАН
Про це на своїй сторінці у "Твіттері" написав міністр внутрішніх справа Арсен Аваков, опублікувавши відповідні документи.
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Він підкреслив, що розшук Юрія Іванющенка буде продовжено.
Як повідомляв УНІАН, 1 квітня суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус скасував розшук соратника Віктора Януковича – олігарха Юрія Іванющенка. 3 квітня Арсен Аваков заявив, що збирається ігнорувати це рішення суду.
Розыск Иванющенко будет продолжен. Позорное судейское решение теперь -0 : ГПУ прислала новое постановление о розыске pic.twitter.com/icO5qHcqUT— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 7, 2016
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