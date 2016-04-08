Мін'юст РФ доручив підготувати документи для передачі Україні Сенцова і ще 3 політв'язнів
Міністерство юстиції Російської Федерації доручив Федеральній службі виконання покарань підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених, включаючи режисера Олега Сенцова, для подальшого відбування покарання на батьківщині.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу відомства.
Водночас в Мін'юсті наголошують, що остаточне рішення буде прийнято федеральними судами Росії.
За даними прес-служби, 7 квітня в Мін'юст надійшов запит від України щодо передачі Кольченка О. О., Афанасьєва Р. С., Сенцова О. Р., Солошенка Ю. Д. для подальшого відбування покарання в Україні.
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"На підставі отриманих 10 березня 2016 року звернень української сторони Мін'юст Росії листами від 25 березня направив у Федеральну службу виконання покарань доручення підготувати необхідні документи для вирішення питання передачі зазначених засуджених, а також перевірити наявність або відсутність підстав, що перешкоджають цій передачі. Про це в той же день направили повідомлення в Мінюст України", - заявили в прес-службі.
Як раніше повідомляв УНІАН, Мін'юст України почав переговори з РФ про звільнення Сенцова, Кольченка і ще двох політв'язнів.