Мін'юст РФ доручив підготувати документи для передачі Україні Сенцова і ще 3 політв'язнів

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу відомства.

Водночас в Мін'юсті наголошують, що остаточне рішення буде прийнято федеральними судами Росії.

За даними прес-служби, 7 квітня в Мін'юст надійшов запит від України щодо передачі Кольченка О. О., Афанасьєва Р. С., Сенцова О. Р., Солошенка Ю. Д. для подальшого відбування покарання в Україні.

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"На підставі отриманих 10 березня 2016 року звернень української сторони Мін'юст Росії листами від 25 березня направив у Федеральну службу виконання покарань доручення підготувати необхідні документи для вирішення питання передачі зазначених засуджених, а також перевірити наявність або відсутність підстав, що перешкоджають цій передачі. Про це в той же день направили повідомлення в Мінюст України", - заявили в прес-службі.

Як раніше повідомляв УНІАН, Мін'юст України почав переговори з РФ про звільнення Сенцова, Кольченка і ще двох політв'язнів.