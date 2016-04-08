ОБСЄ продовжила мандат місії спостерігачів в Україні

Про це повідомляє департамент політики і комунікацій відомства.

Як зазначається у повідомленні, така деструктивна поведінка російської сторони вкотре засвідчила її відверте небажання виконувати взяті на себе зобов’язання, зокрема згідно з Мінським протоколом від 5 вересня 2014 року, яким передбачено постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України та РФ.

Водночас навіть обмежений Росією виключно пунктами пропуску "Гуково" і "Донецьк" моніторинг Місії спостерігачів ОБСЄ підтверджує регулярний неконтрольований потік через державний кордон України осіб у формі військового зразка, великої кількості вантажів невстановленого призначення і контрабандне вивезення видобутого в українській землі вугілля.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили про високий рівень порушень режиму припинення вогню

"Розглядаємо звіти Місії як документальні докази порушення Російською Федерацією суверенітету і територіальної цілісності України. Тому ми вітаємо зусилля інших делегацій в Постійній Раді ОБСЄ, які дозволили продовжити 7 квітня 2016 року мандат Місії спостерігачів ОБСЄ до 31 липня 2016 року", - підкреслюється в повідомленні.

У МЗС також зазначили, що сподіваються, що російська сторона нарешті конкретними діями засвідчить свою відданість повному та добросовісному виконанню Мінських домовленостей і погодиться, зокрема, із запровадженням повного і безперешкодного моніторингу ОБСЄ за неконтрольованою Україною ділянкою спільного з РФ державного кордону по обидва боки від нього.