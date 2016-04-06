Путін заговорив про важливість "послідовного і повного" виконання Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві з президентом Австрії Хайнцем Фішером.

"Йшлося про ситуацію в Україні. Вкотре наголошу: для подолання кризи в цій країні необхідне послідовне та повне виконання Мінських угод від 12 лютого 15-го року", - сказав Путін.

У свою чергу, Фішер зазначив, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі має внести помітний внесок у врегулювання ситуації в Україні.

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"В Австрії дуже позитивне ставлення до ОБСЄ. І ОБСЄ може і повинна зробити свій активний внесок у вирішення проблем, пов'язаних з Україною", - сказав Фішер.

Австрія буде головувати в ОБСЄ у 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, Росія, незважаючи на публічні заяви про прихильність до виконання Мінських угод, продовжує направляти на тимчасово окупований Донбас військову техніку, боєприпаси і бойовиків, яких очолюють російські генерали і офіцери.