Більшість фракцій Ради виступили за створення комісії щодо офшорів Порошенка - ЗМІ

Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, заявив, що його політсила буде голосувати за створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК), передає ZN.UA.

Голова депутатської фракції Радикальної партії Олег Ляшко також заявив, що підстави до старту процедури імпічменту президента може дати тільки Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради. "Ми вже ініціювали створення такої комісії, тому, поза всяким сумнівом, будемо активно брати участь в її роботі", - зазначив він.

Схожої думки дотримуються і в "Батьківщині". Як заявив заступник голови фракції Сергій Соболєв, висновки щодо історії з офшорами повинна зробити Спеціальна тимчасова слідча комісія, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

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Фракція "Самопоміч" також готова голосувати і за створення спеціальної слідчої комісії, й за закон про слідчі комісії, й за закон про президента, заявив лідер партії Андрій Садовий.

Водночас Ярослав Москаленко, голова депутатської групи "Воля народу", заявив, що в разі винесення погодженого проекту нового закону про ТСК, в якому будуть враховані зауваження КС, депутатська група не буде блокувати прийняття цього закону, але за створення комісії щодо ситуації з офшорами голосувати не буде.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), яке ґрунтується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це в своїх майнових деклараціях. За інформацією журналістів, такий крок дозволив Порошенку уникнути сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу корпорації Roshen.

Разом з тим Порошенко заявив, що відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям.

У свою чергу, фінансові радники президента наголосили, що насправді Roshen передана в траст, і президент не має відношення до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.