Порошенко відреагував на "офшорний скандал"

16:40, 04 квітня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям.

Фото УНИАН

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я перша посадова особа в Україні, яка серйозно ставиться до декларування своїх статків, сплати податків і питання конфлікту інтересів, які вирішую в рамках українського законодавства та міжнародного приватного права", - заявив він.

"Ставши президентом, я відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям", - запевняє Порошенко.

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"Очікую, що вони нададуть вичерпні пояснення для української та міжнародної преси", - додав президент.

Я перша посадова особа в Україні, яка серйозно ставиться до декларування своїх статків, сплати податків і питання конфлі...

Опубликовано Петро Порошенко 4 апреля 2016 г.

Як повідомлялося, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), що базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію "Roshen", не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Загалом у розслідуванні йдеться про угоди і офшори 12 чинних і колишніх президентів країн, понад 120 бізнесменів.

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