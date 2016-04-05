"Панамський скандал": Юристів Порошенка "спіймали" на плутанині у свідченнях щодо передачі Roshen (документ)

Зокрема, у листі від 22 березня, підписаному паном Пасенюком, йдеться наступне: «Умови трасту були погоджені з довірчим управителем.Траст буде «сліпим» та безвідкличним. Фактична передача активів у траст вимагає дотримання значної кількості юридичних формальностей. На даний момент юридичний радник забезпечує дотримання таких формальностей», повідомляє Громадське.

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Також зазначено, що «частка у Roshen перейде у траст після завершення усіх юридичних формальностей».

Отже, у відповіді від 22 березня йдеться про те, що траст буде створений у майбутньому. У повідомленні для ЗМІ від 5 квітня Макар Пасенюк заявляє, що частка пана Порошенка була передана у траст 14 січня.

Станом на 5 квітня фінансові радники Президента не називають ім’я трасту, якому ніби-то була передана частка пана Порошенка у Roshen. Також вони відмовляються показати будь-які документи, які свідчать про те, що така передача все-таки відбулася.

Нагадаємо, що 3-го квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту «Панамський архів» (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спотрстменів та діячів культури.

У документах також фігурує і президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні юридична фірма "Авеллум", яка займалася підготовкою частки президента у "Рошен" до продажу і передачі її у blind trust (довірчу власність), оприлюднила заяву, у якій пояснюється, чому були створені офшорні компанії.