В ЄС знову закликали припинити вогонь на Сході України - заява речника

Відповідна заява речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС була розповсюджена у неділю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Значне зростання порушення режиму припинення вогню в Донецькій області є безпрецедентним рівнем насильства з того часу, коли у 2015 році сторони підтвердили свою прихильність припиненню вогню. Ми підтримуємо заклик спеціального представника федерального уряду Німеччини в головуванні в ОБСЄ Гернота Ерлера (Gernot Erlerб) і закликаємо всі сторони зробити кроки для деескалації ситуації і повністю виконати свої зобов'язання", - заявили в ЄС.

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При цьому в Брюсселі наголосили, що сталий режим припинення вогню терміново необхідний, не в останню чергу для того, щоб гарантувати прогрес у виконанні політичних зобов'язань в рамках Мінських домовленостей.

"Нещодавні інциденти, ціллю яких були спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, є неприйнятними. Ми закликаємо всі сторони утриматися від таких дій", - заявив речник ЄС.

В заяві зазначається, що ЄС продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та дипломатичні зусилля у Нормандському форматі та тристоронньої робочої групи, спрямовані на повну реалізацію Мінських домовленостей. "Безпека на місцях є необхідною умовою для надійного політичного врегулювання", - наголосили в ЄС.

Як відомо, останнім часом ситуація у зоні АТО почала загострюватися. Найбільша напруга спостерігається навколо Авдіївки.

Як повідомляв УНІАН, кількість обстрілів позицій сил АТО рекордно зросла: за добу бойовики 91 раз відкривали вогонь.