Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл в районі Зайцевого

Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 9 квітня.

Повідомляється, що в суботу місія з п'яти чоловік на двох бронемашинах перебувала у Жованці (район Зайцевого, підконтрольній українській стороні).

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Патруль супроводжував представник української сторони СЦКК.

"У 12:52 спостерігачі почули вибух, ймовірно 82-мм міномета, або з гармати, на відстані приблизно 100-200 м південного сходу від своєї позиції", - йдеться в повідомленні.

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Також в напрямку місії приблизно з того ж напрямку почулися постріли зі стрілецької зброї.

"Спостерігачі сховалися за транспортними засобами, після чого проникли всередину і покинули своє місце розташування. Жоден з членів місії не був поранений, транспортні засоби не пошкоджені, патруль повернувся на свою базу в Світлодарськ о 16:00", - йдеться у звіті.

Раніше ОБСЄ заявила про знищення автомобіля місії під Сніжним бойовиками "ДНР".