Клімкін: референдум в Нідерландах не завадить Україні отримати безвізовий режим

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", передає 112 Україна.

"Є чіткі запевнення (європейських політиків, - ред.), що безвізовий режим - це абсолютно окремий шлях. І якщо Єврокомісія дає відмашку, а відповідне рішення всередині Європейської комісії вже підготовлено, що Україна виконала всі вимоги на шляху до безвізового режиму - ми рухаємося до безвізового режиму", - заявив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

За даними виборчого сервісу Нідерландської інформаційного агентства ANP Verkiezingsdienst, оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

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Офіційні дані повинні бути оголошені Виборчим радою Нідерландів 12 квітня.