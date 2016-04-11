Пашинський: Парламент має терміново розглянути законопроект про закупівлі для потреб армії

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський під час засідання Погоджувальної ради.

"Мова йшла про те, що закупівлі Міністерства оборони будуть регулюватися окремим законом - №4288, який уже давно зареєстрований у стінах парламенту. На жаль, у нас до цього часу не дійшли до нього руки. І я звертаю увагу народних депутатів, суспільства, що ми фактично заблокували закупівлі своєю бездіяльністю", - сказав Пашинський.

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"На сьогоднішній день Міністерство оборони не може купити пальне та інші речі для підтримки обороноздатності держави. Так, через зволікання із ухваленням даного закону сьогодні ми змушені брати кошти із недоторканого резерву, що є абсолютно неприпустимим", - наголосив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони.

"Треба припинити займатися демагогією і рванням на собі сорочок про те, як ми захищаємо державу і дбаємо про інтереси країни та, нарешті, перейти до практичних дій. Я вимагаю, щоб законопроект про особливості закупівлі для забезпечення потреб оборони був розглянутий у першому читанні у вівторок на цьому сесійному тижні", - резюмував Сергій Пашинський.