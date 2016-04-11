У Києві 12-13 квітня відбудеться перше засідання Комітету асоціації Україна - ЄС з торгових питань
16:21, 11 квітня 2016Політика
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У Києві 12-13 квітня відбудеться перше засідання Комітету асоціації Україна - ЄС з торгових питань, створеного в рамках імплементації Угоди про зону вільної торгівлі Україна-Євросоюз.
У Мінекономіки анонсували перше засідання Комітету асоціації Україна - ЄС з торгових питань / фото ZN.UA
Як повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, учасники засідання обговорять широкий спектр питань двостороннього порядку, включаючи відносини з третіми країнами.
Як очікується, в ході засідання будуть також затверджені підкомітети з санітарних та фітосанітарних заходів, митних питань та сприяння торгівлі, а також щодо сталого розвитку.
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Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року. Разом з тим, дотепер між сторонами залишаються ряд питань, які потребують узгодження. У їх числі - розподіл квот на поставку продукції.
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