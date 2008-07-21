Богословська нагадує БЮТ партизана у творчій кризі

Народний депутат Антон ЯЦЕНКО (БЮТ) вважає безпідставними звинувачення депутата від Партії регіонів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ в корупції й радить їй з усіма питаннями щодо роботи консультативно-методологічної ради з питань держзакупівель при Мінекономіки звертатися до свого однопартійця – члена цієї ради Артема ПШОНКИ.

Про це А.ЯЦЕНКО заявив УНІАН, коментуючи сьогоднішні заяви І.БОГОСЛОВСЬКОЇ.

«БЮТ вже давно не звертає уваги на заяви народного депутата від Партії регіонів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, яка, на жаль, не завжди поводиться адекватно… Ми це вже проходили. Такі ж звинувачення в корупції на мою адресу звучали з її вуст і минулого року. Схоже, що в неї настала творча криза», - заявив А.ЯЦЕНКО.

За його словами, І.БОГОСЛОВСЬКА нагадує йому «партизана, який пускає поїзди під укіс, не знаючи, що війна вже давно закінчилася».

«Я вже виграв у неї суд і тому не збираюся знову вступати з нею в полеміку», - зазначив А.ЯЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що депутати від фракції Парії регіонів звернулися до Генеральної прокуратури України з вимогою провести перевірку фактів зловживань у Мінекономіки, пов`язаних із держзакупівлями. Вона підкреслила, що є всі підстави стверджувати, що в уряді створено нову схему, що забезпечує корупційний прибуток від абсолютного контролю над сферою державних закупівель.

Раніше, у вересні минулого року, Окружний адміністративний суд Києва розглянув позов лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, а також представників БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА, Віктора ШВЕЦЯ і Антона ЯЦЕНКА до представника Партії регіонів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ й визнав недостовірною й наклепницькою інформацію, яку І.БОГОСЛОВСЬКА розповсюдила про зазначених осіб.