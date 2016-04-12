Сьогодні Верховний Суд розпочне розгляд першої справи щодо суддів, які переслідували "майданівців"
Сьогодні Верховний Суд розгляне скаргу Вищої Ради юстиції на рішення Вищого адмінсуду, який скасував рішення щодо рекомендації президентові звільнити суддю Шевченківського районного суду Києва Дмитра Кравця, причетного до переслідування "майданівців".
Як пояснили кореспонденту УНІАН у прес-службі ВРЮ, рішення у даній справі є дуже важливим, оскільки воно матиме до певної міри прецедентний характер для всіх інших подібних справ.
Також у прес-службі повідомили, що на сьогодні вже 10 суддів, щодо яких ВРЮ прийняла рішення рекомендувати звільнити їх за порушення присяги, успішно оскаржили ці рішення у ВАСУ.
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Всі рішення Вищого адмінсуду щодо цих суддів переглядатиметься в порядку касації у Верховному Суді.
«Якщо Верховний суд визнає рішення Вищого адміністративного суду законним, то це означатиме, що Дмитро Кравець, який вже звільнений з посади судді президентом, може поновитися на посаді, так само як і ще 9 суддів, які також переслідували «майданівців», - пояснила кореспонденту УНІАН голова прес-служби ВРЮ Оксана Лисенко.
Нагадаємо, що у грудні 2013 року суддя Кравець заборонив своїм рішенням народним депутатам проводити зустріч з виборцями у приміщенні КМДА, наслідком чого стала спроба штурму силовиками будівлі КМДА на виконання цього рішення. Пізніше Апеляційний суд скасував рішення судді Кравця.
19 січня президент звільнив Кравця.