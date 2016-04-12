Сьогодні Верховний Суд розпочне розгляд першої справи щодо суддів, які переслідували "майданівців"

Як пояснили кореспонденту УНІАН у прес-службі ВРЮ, рішення у даній справі є дуже важливим, оскільки воно матиме до певної міри прецедентний характер для всіх інших подібних справ.

Також у прес-службі повідомили, що на сьогодні вже 10 суддів, щодо яких ВРЮ прийняла рішення рекомендувати звільнити їх за порушення присяги, успішно оскаржили ці рішення у ВАСУ.

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Всі рішення Вищого адмінсуду щодо цих суддів переглядатиметься в порядку касації у Верховному Суді.

«Якщо Верховний суд визнає рішення Вищого адміністративного суду законним, то це означатиме, що Дмитро Кравець, який вже звільнений з посади судді президентом, може поновитися на посаді, так само як і ще 9 суддів, які також переслідували «майданівців», - пояснила кореспонденту УНІАН голова прес-служби ВРЮ Оксана Лисенко.

Нагадаємо, що у грудні 2013 року суддя Кравець заборонив своїм рішенням народним депутатам проводити зустріч з виборцями у приміщенні КМДА, наслідком чого стала спроба штурму силовиками будівлі КМДА на виконання цього рішення. Пізніше Апеляційний суд скасував рішення судді Кравця.

19 січня президент звільнив Кравця.