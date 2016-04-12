В Україні покращується рівень розвитку демократії - Freedom House

Про це йдеться у звіті організації "Країни перехідного періоду 2016", опублікованому на сайті Freedom House.

Кожного року організація проводить оцінювання за шкалою від 1 до 7, де 1 відображає найвищий рівень демократичного прогресу, а 7 – найнижчий. Інтегральний індекс демократії є середнім значенням оцінювання за всіма категоріями, що досліджувалися у звіті за даний рік.

До складання звіту були залучені українські експерти Олександр Сушко та Олена Пристайко.

Зокрема, оцінювання проводилося за такими показниками як демократичність управління на рівні центральної влади; виборчий процес; розвиток громадянського суспільства; незалежність ЗМІ; демократичність управління на рівні місцевих органів влади; ефективність і незалежність судової системи та рівень корупції.

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У звіті відзначається, що у порівнянні з 2015 роком, у поточному році "рейтинг демократичності управління на рівні центральної влади зріс з 6,00 до 5,75 балів завдяки стабілізації політичної ситуації в державі та продовженню функціонування основних демократичних інститутів після конституційної та безпекової кризи минулого року".

Також сказано, що "рейтинг демократичності управління на рівні органів місцевого самоврядування зріс з 5,50 до 5,25 балів завдяки помітному прогресу у створенні нових місцевих громад відповідно до норм нещодавно прийнятого законодавства".

Таким чином, рейтинг розвитку демократії в Україні поліпшився з 4,75 (у 2015 році) до 4,68 балів (у 2016 році).

Автори звіту окреслили перспективи України на 2016 рік.

"Через російську агресію та незрілість національних демократичних інститутів Україна і далі стикатиметься з викликами, пов'язаними зі збереженням її державного суверенітету та територіальної цілісності", - наголошується у звіті.

Водночас сказано, що "найважча криза, ймовірно, вже позаду, і країна матиме більше можливостей для проведення реформ та стимулювання відновлення економіки".

"Найбільшими викликами залишаються високий рівень корупції та слабкість інститутів, покликаних забезпечувати верховенство права. Коаліція більшості у парламенті охоплена внутрішніми чварами, і не можна виключати того, що у 2016 році може відбутися розпуск Верховної Ради і проведення позачергових парламентських виборів", - йдеться у звіті.