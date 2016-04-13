Фракція "Опоблоку" із сьогоднішнього дня вирішила не брати участі у голосуваннях

Про це у коментарі УНІАН заявив народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко.

Він додав, що це рішення фракції, і не голосувати вирішили з сьогоднішнього дня.

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Павленко пояснив, що це “незгода, небажання брати участь в усій цій деструкції в країні”.

“І це наша чітка позиція про те, що єдиний вихід з політичної кризи, — це дострокові парламентські вибори. Цей парламент вже ні на що не здатен”, - сказав депутат.