Фракція "Опоблоку" із сьогоднішнього дня вирішила не брати участі у голосуваннях
12:11, 13 квітня 2016Політика
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Фракція "Опозиційного блоку" вирішила із сьогоднішнього дня не брати участі в голосуваннях у парламенті.
REUTERS
Про це у коментарі УНІАН заявив народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко.
Він додав, що це рішення фракції, і не голосувати вирішили з сьогоднішнього дня.
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Павленко пояснив, що це “незгода, небажання брати участь в усій цій деструкції в країні”.
“І це наша чітка позиція про те, що єдиний вихід з політичної кризи, — це дострокові парламентські вибори. Цей парламент вже ні на що не здатен”, - сказав депутат.
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