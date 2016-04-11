Порошенко розпустить Раду, якщо цього тижня не буде нової коаліції і уряду - Кубів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради сказав представник президента у парламенті, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Степан Кубів.

Як нагадав Кубів, Порошенко наголошував, що вже цього тижня країна повинна отримати новий уряд і нову коаліцію, орієнтовані на проведення реформ, імплементацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом, співпрацю з Міжнародним валютним фондом та боротьбу з корупцією. “В іншому випадку парламент буде розпущено”, - сказав Кубів.

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За словами Кубіва, водночас президент зробить усе від нього залежне для прискорення формування коаліції та уряду. “Глава держави наголосив на тому, що як тільки він отримає пропозицію від коаліції депутатських фракцій щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністра, одразу внесе її на розгляд парламенту”, - зауважив Кубів.

Також він повідомив, що президент наполягає на прискореному затвердженні судової реформи.

Крім того, зазначив Кубів, Україна потребує реалізації програми ефективного проєвропейського антикорупційного реформування і проведення конституційної реформи з децентралізації влади.