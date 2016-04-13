Сюмар: коаліція погодила кандидатуру Парубія на посаду голови Ради, Геращенко - першого віце-спікера

Про це повідомила заступник лідера фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар у коментарі журналістам після засідання фракцій коаліції.

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Крім цього, Вікторія Сюмар, відповідаючи на запитання УНІАН, чи буде вноситись кандидатура на посаду заступника голови ВР, відповіла: "Ця посада завжди була за опозицією. І ми не вбачаємо зараз необхідності змінювати підходи до формування якихось парламентських портфелів".

За її словами, рішення ухвалювалося винятково "з приводу прем'єр-міністра, складу уряду і складу парламентської президії, де будуть вакантні місця у зв'язку з тим, що Гройсман, я сподіваюся, буле проголосований на посаду прем'єр-міністра".