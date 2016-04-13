Порошенко про заборону Меджлісу: Це відновлення сталінської політики щодо корінного народу Криму

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Їм мало арештів і політичних судів над окремими представниками кримськотатарського народу - вирішили заборонити весь Меджліс! Цілий народ директивою намагаються позбавити голосу, можливості представляти і захищати свої права. Це – чергове порушення базових прав і свобод людини, яке російські окупанти вчиняють у незаконно анексованому Криму, це відновлення сталінської політики щодо корінного народу півострова", - зазначив він.

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За його словами, "причина цьому – авторитарний страх перед самоорганізацією вільних людей".

"Звертаюсь до світового співтовариства: кожен день окупації несе нові загрози для мешканців Криму. Єдиний шлях зупинити це свавілля - припинити анексію півострова і повністю вивести звідти російські окупаційні війська", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні так званий "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська винесла рішення про призупинення діяльності Меджлісу кримських татар.

Копію документа вручено представникам громадського об'єднання.

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"Сьогодні мною було прийнято рішення про призупинення діяльності громадського об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" з метою недопущення порушення федерального законодавства", - сказала Поклонська.

У своєму рішенні Поклонська посилається на статті 9 і 10 російського закону "Про протидію екстремістській діяльності". Рішення російської "прокуратури Криму" було надіслане в Міністерство юстиції РФ для включення його до загального переліку громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких призупинена на території РФ.

"Призупиняються права громадського об'єднання. Їм забороняється користуватися всіма державними і муніципальними ЗМІ, вони не можуть проводити різні публічні масові заходи, використовувати банківські вклади і взагалі проводити будь-яку роботу. Вся їхня пропаганда буде заборонена", - пояснила "прокурор Криму".