Семенюк: у 2000-2004 роках я потерпала від холодів на Майдані

Голова Фонду держмайна, соціалістка Валентина Семенюк-Самсоненко під час чат-конференції на сайті ПіК Україниподілилася секретом свого успіху у політиці і сімейному житті. За словами голови ФДМ, вона встигає і керувати і холодець чоловікові готувати: “Ще й встигаю щоранку робити зарядку і вмиватися холодною водою, розтирати тіло полотняним рушником своєї бабусі”.

Соціалістка зазначила, що дуже цінує в людях почуття гумору, яке і її саму “завжди виручало”.

На запитання “Ви справді вірите, що можете стати президентом на наступних президентських виборах? Тільки серйозно...” Семенюк лаконічно відповіла: “Так”.

Глава ФДМ запевнила, що їй не набридла її посада, і залишати своє крісло вона не збирається.

“Я відстоюю і Ваші інтереси, коли Ви так прямо ставите запитання. І навіть те, що Ви сьогодні можете ставити запитання, а журналісти - вільно його висвітлювати - у 2000-2004 роках я потерпала від холодів на Майдані. Не було б Майдану 2000-го року, не було б відкритості і контролю за владою. І не було б вільних журналістів, які мають право на правдиве висвітлення подій, діяльності влади, політиків. В тому числі - і якщо пишуть про мене”, - відзначила Семенюк.