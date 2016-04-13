В БПП заявляють, що ще 5 депутатів написали заяву про входження у фракцію
21:56, 13 квітня 2016Політика
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Ще 5 народних депутатів бажають увійти до парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".
Ірина Луценко заявляє, що в БПП хочуть вступити ще п'ятеро / Фото УНІАН
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила народний депутат Ірина Луценко.
Вона зазначила, що в коаліції з фракцій має бути 226 голосів, але в коаліції залишилися і голоси позафракційних депутатів, яких 35 осіб.
"Але щоб опоненти не могли спекулювати, на сьогодні в двох фракціях разом 226 голосів, незважаючи на вихід Корнацького (Сьогодні Аркадій Корнацький завив про вихід з фракції БПП - УНІАН). Ще є 5 заяв народних депутатів, які готові увійти в БПП. Не буду називати цих людей, ви почуєте це з трибуни Верховної Ради", - повідомила вона.
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