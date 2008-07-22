Люди Луценка не тільки забрали Кернеса, а й зіпсували відпустку Добкіну

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН перериває відпустку і 23 липня приступить до виконання своїх обов’язків.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Харківської міської ради Ніна МАРЧЕНКО, коментуючи ситуацію у зв’язку з примусовою доставкою в.о. міського голови Геннадія КЕРНЕСА до Києва на допит.

Офіційно М.ДОБКІН мав перебувати у відпустці з 21 до 25 липня. Згідно з розпорядженням, на час його відпустки повноваження міського голови були покладені на секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА, зазначила Н.МАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, сьогодні у Харкові працівниками міліції було затримано секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

При цьому в ДГЗ зазначають, що Г.КЕРНЕС «упродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (у тому числі перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».