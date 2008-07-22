Луценко: в нашій країні до слідчого ходять і Президент, і міністр

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що «до кінця сьогоднішньої доби пан КЕРНЕС буде відпущений і, в разі необхідності, він буде допитуватися й надалі». Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

За інформацією ДЗГ, “сьогодні до Головного слідчого управління МВС України було примусово доставлено секретаря Харківської міської ради КЕРНЕСА Геннадія Адольфовича, який тривалий час навмисно ухилявся від надання слідчому показів у кримінальній справі, по якій він проходить у якості свідка. Зважаючи на деякий громадський резонанс цієї події, свою оцінку факту затримання Г.КЕРНЕСА висловив і міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО”.

За словами міністра, “це примусовий привід до слідчого, який настає для будь-кого, хто ухиляється від дачі показів. В нашій країні до слідчого ходять і Президент, і міністр внутрішніх справ, і інші високі посадові особи. Буде ходити і громадянин КЕРНЕС”.

“Очевидно, - говорить Ю.ЛУЦЕНКО, - що до кінця сьогоднішньої доби пан КЕРНЕС буде відпущений і, в разі необхідності, він буде допитуватися й надалі”.

Керівник МВС наголосив, що нічого надзвичайно радикального не відбулося. “Знаю про те, що депутати намагаються політизувати цей процес, але це просто допит свідка. Якщо в ході слідства буде встановлено обставини, які зможуть призвести слідчого до перекваліфікації статусу пана КЕРНЕСА, наприклад, на підозрюваного або звинувачуваного, то це можна зробити, на жаль, лише після дозволу органів прокуратури. Чесно кажучи, ми не відчуваємо активної допомоги від наших партнерів із органів прокуратури. Проте міліція буде робити все, що залежить від нас, аби очистити Харківський регіон від наркотрафіку, який знаходиться під прикриттям достатньо високих і впливових політичних та адміністративних одиниць”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, у Харкові працівниками міліції було затримано Г.КЕРНЕСА. Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

При цьому в ДЗГ зазначають, що Г.КЕРНЕС «упродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (у тому числі перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».