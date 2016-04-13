Єврокомісія запропонує скасування віз для українців за два тижні - ЗМІ

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Європейська комісія внесе свою пропозицію щодо візової лібералізації для України через два тижні", - написав Йозвяк.

Зазначимо, що для скасування віз для українців пропозиції Єврокомісії ще повинні схвалити більшість країн-членів ЄС та Європейський парламент.

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Як повідомляв УНІАН, вчора "Польське радіо" з посиланням на свої джерела повідомило, що Єврокомісія запропонує скасування віз для українців вже 14 квітня.

Раніше агентство Reuters зазначало, що ЄК запропонує Україні безвізовий режим, незалежно від результатів референдуму в Нідерландах, в ході якого голландці більш ніж 60% голосів висловилися проти асоціації України з ЄС.

Водночас співрозмовник Reuters зазначав, що в пропозиції Єврокомісії буде міститися норма, що дозволяє країнам ЄС тимчасово відновити візи, якщо відбудеться сплеск міграції.

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У свою чергу український президент Петро Порошенко упевнений, що Єврокомісія запропонує скасування для українців вже найближчим часом.

Зокрема він підкреслив, що спілкувався з прем’єр-міністром Нідерландів, який чітко заявив, що Нідерланди підтримуватимуть ініціативу з надання українцям безвізового режиму.