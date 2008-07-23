Парламент Криму збереться на позачергову сесію
05:18, 23 липня 2008Політика
791 0
Для внесення змін до бюджету
24 липня відбудеться позачергова сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим п`ятого скликання, на якій, зокрема, планується внести зміни в постанову кримського парламенту про бюджет автономії на 2008 рік.
Про це сказано в розпорядженні голови ВР Криму Анатолія ГРИЦЕНКА про скликання позачергової сесії, текст якого має УНІАН.
Крім того, на засіданні планують розглянути питання про звільнення Валіко АВІДЗБИ з посади голови Республіканського комітету АРК. із торгівлі і захисту прав споживачів.
Також на порядку денному сесії – питання управління майном, що належить автономії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter