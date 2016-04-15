Без поліцейської місії ОБСЄ місцеві вибори на Донбасі неможливі - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Міністр, коментуючи заяву російського президента, що спостерігачів ОБСЄ необхідно озброїти, повідомив, що "це була наша пропозиція".

"Я активно відстоював її під час останньої зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі", - сказав Клімкін.

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"Без поліцейської місії ОБСЄ взагалі важко розмовляти про гарантування безпеки для виборів. Спостерігачі, які будуть приїжджати і дивитися, яким чином взагалі проходить передвиборчий процес, будуть приїжджати від Бюро з демократії і прав людини. Вони, звичайно, будуть без зброї, але сама місія ОБСЄ, на нашу думку, має бути озброєною. Інакше яким чином вона буде здатна виконувати свої функції? Інакше будь-яка провокація проти цієї місії одразу завершується тим, що передвиборчий процес не може розвиватися далі", - наголосив міністр.