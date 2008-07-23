Тимошенко і Міллер закривають модель, у якої не дуже приємний смак

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що найближчими місяцями Україна зможе перейти на «чіткі» відносини з російським «Газпромом» без посередників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати вчорашньої зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

«Я думаю, що найближчими місяцями ми дійсно зможемо перейти на абсолютно чіткі відносини з підприємствами «Газпрому», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що переговори з «Газпромом» проходять позитивно, з повним розумінням з усіх питань.

«Перш за все, це стосується вирішення старих проблем, які пов`язані з участю посередників на газовому ринку, в результаті роботи яких накопичився певний борг посередників перед «Газпромом». Вчора ми детально обговорили всі питання і знайшли всі виходи для того, щоб раз і назавжди закрити всі проблеми неефективної моделі, яка була використана в Україні і мала не дуже приємний смак», - сказала прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня ц.р. прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ повідомив, що заборгованість «Нафтогазу України» за поставки газу перед RosUkrEnergo перевищує зараз 2 млрд. дол. За його словами, ця сума складається із заборгованості минулих років і неплатежів за поставками в 2008 році.

Коментуючи цю заяву, 8 липня в прес-центрі НАК «Нафтогаз України» повідомили, що станом на 1 липня поточного року борг не перевищував 897 млн. дол. З цієї суми 650 млн. дол. складає заборгованість за імпортний газ, який компанія придбала в червні 2008 року.

28 червня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН зазначив після зустрічі з прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО, що Україна не має заборгованості перед Росією за поточними платежами за газ.

У лютому 2008 року в ході газових переговорів Росія і Україна домовилися про скасування посередників, що займаються поставками газу з Росії до України. Проте, пізніше було вирішено залишити в ланцюжку RosUkrEnergo до кінця 2008 року.

Компанія RosUkrEnergo була створена в 2004 році для поставок середньоазіатського газу в Україну.

Довідка УНІАН. У березні 2008 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. У 2008 році до України буде поставлений газ центрально- і середньоазіатського походження в обсязі не менш як 55 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною на даний час є НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до Угоди, з 1 травня 2008 року прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсязі 7,5 млрд. куб. м здійснює 100-процентне дочірнє товариство ВАТ «Газпром» ТОВ «Газпром збут Україна».