Безсмертний: Згоди щодо умов проведення виборів на Донбасі досягти не вдалося

Про це Українській правді повідомив представник України в політичній підгрупі Роман Безсмертний.

За його словами, група працювала два дні.

"Вчора ми пройшли тільки питання, пов’язані зі вступною частиною щодо модальностей. Тобто, що це має бути: окремий закон, внесення змін до нинішнього закону, закон про особливості застосування закону про місцеві вибори, або чистий закон про вибори на тих-то територіях", - пояснив Безсмертний.

"Ми не дійшли жодної згоди. Просто дискутували, що це має бути. Сторони лишилися на своїх позиціях", - сказав він.

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"Сьогодні ми разом з гуманітарною підгрупою заслухали інформацію відомого науковця, представника ОБСЄ з питань перехідної юстиції Марка Фрімана. Це процес, пов'язаний з політичним врегулюванням, амністією, питанням правди, справедливості в перехідний період. Це була наша третя зустріч з ним", - розповів Безсмертний.

За його словами, жодні закони з Фріманом не обговорювались.

"Він проінформував щодо питань, пов'язаних з постконфліктним врегулюванням. Ми не обговорювали жодних законів, концепцій закону. Ми заслухали виступ, поставили запитання, пов’язані з питанням перехідної юстиції", - сказав Безсмертний.

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"Після цього ми в групі обговорювали питання пов’язані з виборчою системою. Ми наполягали на використанні пропорційної системи, на участі загальноукраїнських політичних партій. Ми пропонували, що якщо вони хочуть активізувати місцеві громади, хай створюють свої комітети виборців, громадські організації і хай висувають своїх кандидатів. Але вони категорично проти загальноукраїнських партій", - розповів Безсмертний.

Він також повідомив, що під час переговорів торкалися питання внутрішньо переміщених осіб. Українська сторона наполягає на їхньому праві як голосувати, так і бути обраними.

"Вони наполягають, що якщо внутрішньо переміщені особи хочуть голосувати, то хай їдуть додому. А якщо кандидування, то вони взагалі не хочуть дати їм такого права", - сказав Безсмертний і додав, що в цьому питанні також жодної згоди досягнуто не було.