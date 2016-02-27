У Міноборони заявили, що перевіряють інформацію про нібито зв'язок родичів командувача ВМС України з ФСБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові заявив міністр оборони України Степан Полторак.

За його словами, зараз інформацію, що компрометує Гайдука, перевіряє комплексна група на чолі із заступником міністра оборони України.

"Не можна приймати рішення дуже скоро, не перевіривши, відповідає інформація дійсності чи ні. Після перевірки буде прийнято рішення, наскільки інформація, яку я отримав, відповідає дійсності. Що стосується сина Гайдука, я точно знаю, що він воював на фронті. Зараз він знаходиться на навчаннях", - сказав Полторак.

Читайте також"Моряки вже пройшли свій відбір": Офіцер ВМС відповів на петицію волонтерів щодо потенційних зрадників

Він також додав, що на час перевірки Гайдук не буде відсторонений від займаної посади.

"Нема такої необхідності. Тому що ту інформацію, яку ми отримали, її треба перевіряти. Ми так можемо до відсторонятися, що залишуся я один. Треба спочатку розібратися. Інформація заслуговує на увагу, але її треба обов'язково перевірити", - наголосив Полторак.

Як повідомлялося, у ЗМІ з'явилася інформація, що донька Гайдука одружена з офіцером ФСБ.