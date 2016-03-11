Комісія Міноборони повідомила про масове дезертирство та кумівство у ВМС

Ініційована Міноборони та Генштабом спільна робоча група з перевірки викладених у відкритому листі волонтерських організацій звинувачень командувача ВМСУ віце-адмірала Сергія Гайдука, виявила численні порушення у Військово-морських силах України, повідомляє Думская.net.

Зокрема, підтвердилася інформація щодо процвітаючого в ВМСУ кумівства: рідний син комфлота старший лейтенант Євген Гайдук (служить у 801-му загоні ПДСС – тому самому, чиї бійці "штурмували" прохідну бази флоту) на початку цього року відправився разом з ще одним офіцером на мовні курси до Канади.

"Їх відібрали з понад 9 тисяч військовослужбовців флоту як найкращих. При цьому для поїздки в Західну півкулю потрібно було володіти англійською на досить високому рівні (вільно розмовляти) – тоді як лейтенант Гайдук лише "читає та пише зі словником", - підкреслює видання.

Ще в штабі флоту служить падчерка першого заступника його начальника - контр-адмірала Дмитра Тарана, що суперечить Закону України "Про протидію корупції".

Робоча група рекомендувала перевести обох дітей до інших підрозділів або взагалі звільнити.

Зазначається, що робоча група також підтвердила факт передачі віце-адміралом Гайдуком та його підлеглими особових справ усіх офіцерів ВМСУ російським спецслужбам - березні 2014 року.

"Щоправда, тут перевіряючі виправдовують командування: мовляв, що діючі на той момент інструкції не передбачали необхідність знищення цих паперів, а вивезти їх було неможливо внаслідок блокади штабу "зеленими чоловічками", - підкреслює видання.

Комісія виявила, що військовослужбовці ВМСУ вже два роки проводять відпустки в окупованому Криму, незважаючи на попередження з боку СБУ: протягом минулого та цього років на анексованому півострові побувало 155 українських офіцерів.

"Особливу увагу комісія приділила морально-психологічному стану особового складу флоту. Важливий момент – дезертирство: у 2015-му військові частини ВМС самовільно залишили 559 військовослужбовців, з яких знайшли лише 122. З початку поточного року дезертирували ще 87 моряків – повернули лише 13", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Моряки вже пройшли свій відбір": Офіцер ВМС відповів на петицію волонтерів щодо потенційних зрадників

В акті зазначається, що командири не тільки не розшукують дезертирів, але й приховують самі факти втеч. По 286 військовослужбовцям, які залишили частини, в документах флоту взагалі відсутня жодна інформація.