Екс-посол США – новому Кабміну: Якщо будуть політичні ігри замість реформ, то Захід від вас відвернеться

Захід може відвернутися від України, якщо в країні не будуть проводитися реформи. Про це на IX Київському форумі безпеки заявив колишній посол США в Україні, науковий співробітник Інституту Брукінгса Стівен Пайфер, повідомляє ЛІГА.net.

"Якщо ви будете займатися політичними іграми замість реформ, то можете опинитися в ситуації, коли Захід від вас відвернеться. Ми сподіваємося, що новий уряд буде працювати, йому треба робити це швидко, інакше виникає ризик того, що терпіння Заходу вичерпається, воно не необмежене", - сказав він.

За словами Пайфера, новий господар Білого Дому продовжить надавати допомогу Україні, якщо українське керівництво буде проводити серйозні реформи і по-справжньому боротися з корупцією.

"Виникає питання, яку Україну побачить новий американський президент через 9 місяців. Якщо це буде Україна, занурена в політичну кризу, яка не здійснює реформи, то буде спокуса президенту сказати, що нехай європейці самі розбираються з Україною. А це недобре", - підкреслив колишній посол США в Україні.

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Пайфер визнав, що гальмування реформ в Україні вигідне Кремлю, який використовує для тиску на уряд України конфлікт на Донбасі.