Американські спецслужби знають, де сидить Пукач?
А Мельниченко знає, що США знають...
Колишній офіцер Управління державної охорони України Микола МЕЛЬНИЧЕНКО володіє інформацією про те, що спецслужбам США відомо місцезнаходження генерала МВС Олексія ПУКАЧА, який розшукується українськими правоохоронними органами у зв’язку із вбивством журналіста Георгія Гонгадзе.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
Разом з тим він більше нічого не повідомив журналістам з цього питання.
Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві визнано винними трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого Департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.