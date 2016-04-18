Голова НАБУ розповів про результати роботи

Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив в ефірі телеканалу "Україна", передає DT.ua.

"Насьогодні в суд направлено дев'ять кримінальних проваджень по 12 особам... В основному це судді, які були затримані при отриманні неправомірної вигоди. Також ми направили справу одного з керівників служби експортного контролю, який звинувачується у хабарництві в розмірі 250 тисяч доларів. Ми заарештували і направили до суду справу одного з керівників державної установи, який завдав збитків державі в розмірі 16 мільйонів гривень", – уточнив директор Бюро.

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Ситник додав, що НАБУ домігся арешту 200 мільйонів гривень грошових коштів на рахунках осіб, підозрюваних у корупції.

"Крім цього нами було заарештовано валютні кошти, рухоме і нерухоме майно. Сума шкоди, яка була нанесена в результаті злочинів становить майже мільярд гривень", – уточнив директор НАБУ.

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