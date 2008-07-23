Генпрокуратура подала свою версію демаршу Жванії

Генеральна прокуратура України заявляє про провокаційну протидію народного депутата Давида ЖВАНІЇ розслідуванню справи про посягання на життя Віктора ЮЩЕНКА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Генпрокуратури.

“Генеральною прокуратурою України проводиться досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за фактом посягання на життя державного діяча Віктора ЮЩЕНКА. – йдеться у заяві. – Сьогодні, 23 липня 2008 року, на 10 годину для допиту у даній кримінальній справі як свідка викликано народного депутата України Давида ЖВАНІЮ. При цьому відповідно до ст. 85-2 КПК України допит було заплановано провести із застосуванням відеозапису”.

У зв’язку з чим, у ГПУ повідомили, що Д.ЖВАНІЯ прибув до головного слідчого управління Генеральної прокуратури о 10 год. 15 хв. і відразу ж на початку слідчої дії, коли йому було поставлено запитання про анкетні дані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 85 та ч. 4 ст. 167 КПК України, він безпричинно, бажаючи використати будь-який штучний привід для уникнення допиту, зловживаючи статусом народного депутата України, самовільно залишив приміщення кабінету слідчого. На неодноразові зауваження слідчого про незаконність та неприпустимість таких дій Д.ЖВАНІЯ не відреагував, і, нехтуючи вимогами Конституції, Кримінально-процесуального кодексу та Закону України «Про статус народного депутата України», від подальшої участі у слідчій дії ухилився.

Генеральна прокуратура України розцінює такі дії Д.ЖВАНІЇ як прояв відвертої неповаги до правосуддя та законів держави і вбачає у його поведінці спроби у будь-який спосіб перешкодити розслідуванню даної кримінальної справи,

У Генпрокуратурі також зауважують, що Д.ЖВАНІЯ дозволяє собі численні, безпідставні заяви у засобах масової інформації про відсутність факту отруєння, однак систематично ухиляється від надання з цього приводу свідчень та аргументації своєї позиції при проведенні слідчих дій.

Прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена запевнити громадськість, що провокаційні дії народного депутата України Д.ЖВАНІЇ не зможуть завадити слідчій групі Генпрокуратури у встановленні об`єктивної істини у справі. На сьогоднішній день на причетність до злочину перевіряється група осіб, зібрані докази щодо яких дозволяють робити висновки про їх можливу участь у злочині. Після отримання достатньої доказової бази вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Довідка УНІАН. В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у Президенти України, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.