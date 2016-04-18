Парубій обіцяє створити в Раді робочу групу з питань боротьби з незаконним видобутком бурштину

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Він зазначив, що "дав доручення по створенню робочої групи по законопроектах по бурштину - питання, яке є одне з дуже гострих сьогодні у нашій внутрішній дискусії і одне з найбільш резонансних в суспільстві".

За його словами, очолить робочу групу перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.