Парубій обіцяє створити в Раді робочу групу з питань боротьби з незаконним видобутком бурштину
11:57, 18 квітня 2016Політика
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У Верховній Раді буде створено робочу групу з питань боротьби з незаконним видобутком бурштину.
Очолить робочу групу перший заступник голови Ради Ірина Геращенко / Фото УНИАН
Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
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Він зазначив, що "дав доручення по створенню робочої групи по законопроектах по бурштину - питання, яке є одне з дуже гострих сьогодні у нашій внутрішній дискусії і одне з найбільш резонансних в суспільстві".
За його словами, очолить робочу групу перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.
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