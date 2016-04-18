Суд оголошує вирок Александрову та Єрофєєву (подію завершено)
Колегія Голосіївського районного суду Києва під головуванням судді Миколи Дідика розпочала оголошувати вирок російським спецпризначенцям Олександру Александрову та Євгену Єрофєєву.
Як передає кореспондент УНІАН, на засідання суду прийшло дуже багато людей. Окрім представників ЗМІ, в залі є також народні депутати від «БПП» Марія Іонова та Ірина Луценко.
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні ряду злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах, вбивстві українського військового.
21 березня 2015 року Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 19 травня.
Прокурори вимагають призначити Александрову та Єрофєєву по 15 років позбавлення волі. Адвокати в свою чергу попросили суд повністю виправдати обвинувачуваних.