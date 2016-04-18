Суд оголошує вирок Александрову та Єрофєєву (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання суду прийшло дуже багато людей. Окрім представників ЗМІ, в залі є також народні депутати від «БПП» Марія Іонова та Ірина Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні ряду злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах, вбивстві українського військового.

21 березня 2015 року Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 19 травня.

Прокурори вимагають призначити Александрову та Єрофєєву по 15 років позбавлення волі. Адвокати в свою чергу попросили суд повністю виправдати обвинувачуваних.