ВР сьогодні розглядатиме законопроекти щодо оборонних закупівель і питання про звільнення суддів (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд проекту закону про приватну детективну (розшукову) діяльність.

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Крім того, передбачається розгляд законопроекту змін до кодексу законів про працю в частині випробувального терміну при прийнятті на роботу, а також зміни до законодавства в частині індексації розміру аліментів.

Також парламент планує розглянути питання про звільнення суддів та щодо затримання і арешту одного із суддів.