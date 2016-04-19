ВР сьогодні розглядатиме законопроекти щодо оборонних закупівель і питання про звільнення суддів (наживо)
10:26, 19 квітня 2016Політика
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Верховна Рада України сьогодні планує розглянути низку соціальних питань та законопроекти щодо закупівель для потреб оборони.
Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд проекту закону про приватну детективну (розшукову) діяльність.
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Крім того, передбачається розгляд законопроекту змін до кодексу законів про працю в частині випробувального терміну при прийнятті на роботу, а також зміни до законодавства в частині індексації розміру аліментів.
Також парламент планує розглянути питання про звільнення суддів та щодо затримання і арешту одного із суддів.
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