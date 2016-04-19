Порошенко пропонує силовим та правоохоронним відомствам зменшити кількість керівників

Про це йдеться на сторінці президента у Facebook. Він поручив проаналізувати співвідношення посад вищого офіцерського складу до загальної чисельності військовослужбовців і доповісти пропозиції щодо зменшення кількості керівних посад.

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За словами Порошенка, «сьогодні Україна проводить масштабні реформи сектора безпеки та оборони. Ми оновлюємо не лише техніку, але в першу чергу командний склад. Молоді командири довели своє право керувати армією на полі бою. Водночас, якщо проаналізувати співвідношення посад старшого офіцерського складу до молодшого офіцерського складу, помітимо диспропорції. До речі, євроатлантична модель управління військовими формуваннями передбачає максимальну передачу повноважень до середньої та низової ланки».

Саме тому, зауважив Порошенко, він звернувся до «Міноборони, МВС, СБУ, Прикордонслужби, Нацгвардії, Зовнішньої розвідки, УДО, Держслужби з надзвичайних ситуацій провести аналіз співвідношення посад вищого офіцерського складу до загальної чисельності військовослужбовців і доповісти пропозиції щодо зменшення чисельності начальницького складу».