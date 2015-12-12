До 15 грудня завершиться формування керівного складу місцевих прокуратур - Порошенко

Про це президент Петро Порошенко сказав на Форумі депутатів місцевих рад партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

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Президент відзначив, що днями шляхом прозорого конкурсу було призначено більше 100 керівників місцевих прокуратур. "Більше половини з тих, хто призначений, ніколи не були у керівництві прокурорських установ. Я вважаю, що це добре", - сказав він і додав, що значна частина людей прийшли туди з адвокатської роботи, і це "добре".

Водночас, Порошенко зауважив, що було звільнено 4 тис. працівників прокуратури. "І це добре", - додав він.

Президент відзначив, що "до 15 грудня має бути повністю завершено формування керівного складу місцевих прокуратур, через три дні".

У той же час, він висловив думку, що створення сучасної інфраструктури боротьби з корупцією не буде виглядати завершеним, а сама система не буде ефективною, якщо не буде проведено комплексну конституційну судову реформу.