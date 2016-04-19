Надання громадянства Григоришину буде плювком в обличчя героям АТО - нардеп

Отримання російським олігархом Костянтином Григоришиним українського паспорта означатиме плювок в обличчя героям АТО, які захищали Україну без українського громадянства, тоді як Григоришин заробляв мільйони на корупційних оборудках в нашій країні.

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Таку думку, коментуючи інформацію про те, що Костянтин Григоришин подав прохання про надання йому українського громадянства, висловив депутат від "Народного фронту" Андрій Тетерук, цитує його прес-служба політсили.

За словами Тетерука, через дивний збігом обставин про намір Григоришина отримати український паспорт стало відомо після того, як суд у Росії оголосив його у розшук. У той же час чимало бійців АТО досі не можуть отримати українське громадянство.

"Російське слідство підозрює, що Григоришин ухилився від сплати податків на суму понад 10 млн. доларів. Однак коли порахувати, скільки грошей Григоришин незаконно заробив в Україні, сума буде куди більш вражаючою", - наголосив народний депутат.

Тетерук стверджує, що, за оцінками експертів, лише в 2015-му Григоришин мав намір провести в Україні масштабні корупційні рішення на суму понад 7 млрд. грн.

"Майже весь бізнес Григоришина зосереджений в Україні. І якщо в Росії невелика частина його підприємств заборгувала понад 10 млн. доларів податків, то можна лише здогадуватись, на скільки Григоришин щороку обкрадає бюджет України", - наголосив Андрій Тетерук.

Він підкреслив, що надання українського громадянства Григоришину за таких умов є неприпустимим: "Люди в буквальному сенсі цього слова проливали кров за Україну і досі не можуть отримати паспорт із тризубом через низку бюрократичних перешкод. Отримання українського паспорта Григоришиним означатиме, що Україна не цінує своїх захисників і гроші олігарха для влади куди цінніші, аніж кров бійця-патріота".

Як відомо, 18 квітня у ЗМІ поширилась інформація, нібито бізнесмен Григоришин подав заяву на отримання українського паспорта.

На даний момент Григоришин, за даними видання Forbes, має громадянство Росії та Кіпру. Бізнесмен, який хоч і народився в українському місті Запоріжжі, більшу частину життя провів у Росії. Водночас більша частина його активів знаходиться в Україні.

При цьому за законодавством України отримати українське громадянство можна лише відмовившись від попереднього. Далі рішення про прийняття особи в українське громадянство приймає президент України і видає про це відповідний указ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня стало відомо, в Росії Григоришина оголосили в міжнародний розшук. Російське слідство підозрює бізнесмена в несплаті 674 мільйонів рублів (10,16 мільйона доларів) податків у Росії.