Завтра відбудеться перше засідання нового уряду

17:13, 19 квітня 2016
Політика
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Завтра об 11.00 відбудеться перше засідання новообраного уряду.

кабмін кабмин кму / УНИАН

Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук у Twitter.

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"У середу об 11.00 розпочнеться перше засідання нового уряду", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 квітня затвердила новий склад уряду на чолі з Володимиром Гройсманом. Формування уряду стало виходом з політичної кризи, в якій опинилася Україна з початку 2016 року.

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