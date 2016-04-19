Завтра відбудеться перше засідання нового уряду
17:13, 19 квітня 2016Політика
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Завтра об 11.00 відбудеться перше засідання новообраного уряду.
Об 11.00 розпочнеться перше засідання нового уряду/ УНІАН
Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук у Twitter.
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"У середу об 11.00 розпочнеться перше засідання нового уряду", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 квітня затвердила новий склад уряду на чолі з Володимиром Гройсманом. Формування уряду стало виходом з політичної кризи, в якій опинилася Україна з початку 2016 року.
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