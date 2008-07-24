Путін поскаржився Ющенку: як пояснити, що газ у Росії дорожчий

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про необхідність підвищення ціни на газ для споживачів, зокрема для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеній прес-конференції, присвяченій підсумкам внутрішньої та зовнішньої політики країни за перше півріччя.

Президент нагадав, що під час зустрічей з президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ той не раз казав, що йому складно пояснити російському народові, чому газ для споживачів в Україні дешевший, ніж для споживачів у Росії. «Ціни для населення в Україні близько 50 доларів за тисячу кубометрів, а в Росії 70 доларів», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

«Я впевнений, що відповідь на це питання ми повинні знайти в основах бюджетної та енергетичної політики на другу половину 2008 року», - наголосив Президент.

«За 3 останніх роки ціни на газ в Україні виросли в 2,5 разу, і жоден уряд, окрім, можливо, уряду Юрія ЄХАНУРОВА, не зробив жодного кроку в питанні діалогу з населенням, що стосується лібералізації цін на ці продукти. Впевнений, що мої слова трактуватимуться по-різному – хтось буде їх спекулятивно використовувати. Впевнений, що якщо ми хочемо розквіту нації та розвитку галузі, ми повинні говорити про адекватні ціни (на газ для споживачів – УНІАН)», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він навів приклад Росії, де влада чітко заявила про підвищення ціни на газ для споживачів. «Я хочу, щоб уряд України навчився говорити такими категоріями зі своїми громадянами. Сьогоднішня ситуація на ринку говорить, що з такою ціновою політикою ми ніколи не матимемо перспективу розвитку національного виробництва. Для нас недоступні ні шельф Чорного моря, ні шельф Азовського моря… У комерційному бюджеті НАК «Нафтогаз України» не передбачено ні копійки на розвиток власного газодобування», - сказав В.ЮЩЕНКО.