Ющенко обіцяє зв’язати свої емоції і поважати уряд Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО буде балотуватися на посаду Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи, на його особисту думку, Ю.ТИМОШЕНКО буде балотуватися на посаду Президента, попри всі запевнення, що вона, у разі комфортних умов роботи в уряді, може підтримати його кандидатуру, В.ЮЩЕНКО сказав: "Переконаний - так".

При цьому Президент зазначив, що його сьогодні мало цікавлять розмови, які стосуються майбутніх президентських виборів 2010 року. «Мене мало цікавлять дебати по 2010 року. Я ні з ким на компроміси ніякі не піду, я не буду у когось під столом просити преференцій, я ніяких публічних або непублічних угод підписувати не буду», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що натомість він вимагатиме виконання усіх домовленостей коаліційної угоди, а також міжнародних домовленостей, які відповідають національним інтересам.

«Давайте відмовимось від авантюр, від того, що ми кожен день посипаємо журналістів маревом, давайте повернемось до цих документів (коаліційної угоди – УНІАН) і будемо їх виконувати», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він порівняв коаліційну угоду зі своєрідним кристалом порозуміння й довіри. «Вона повинна бути святою і недоторканою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи погоджується він із «валом критики», який останнім часом лунає з боку Секретаріату Президента на адресу уряду, В.ЮЩЕНКО зауважив, що йому не подобається низка кроків уряду, зокрема те, що досі не ухвалені зміни до бюджету. Президент уважає, що змінений головний фінансовий документ країни не вносився на розгляд парламенту протягом чотирьох місяців не тому, що щось заважало, а тому, що «у якоїсь персони не було бажання». Він назвав це неправильною політикою.

Серед іншого Президент критикував і позицію уряду щодо нафтопроводу Одеса-Броди. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що по використанню нафтогону Україна має міжнародні зобов’язання, також про це йдеться в одному з пунктів коаліційної угоди.

За словами глави держави, політика уряду в цьому питанні не відповідає національним інтересам.

«Коли Одеса-Броди записана у цій же святій угоді (коаліційній – УНІАН) як завдання для Президента В.ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, мене дивують коментарі іншого характеру, я їх не можу прийняти», - сказав Президент.

В цілому, розповідаючи про події, пов’язані з формуванням нової коаліції після дострокових парламентських виборів 2007 року, В.ЮЩЕНКО зауважив, що йшов на багато компромісів, зокрема й щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра до розгляду пакету законопроектів, передбачених у коаліційній угоді. Водночас, за словами глави держави, інша сторона не рідко не бажала йти на компроміси.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що він, не дивлячись ні на що, ніколи не вийде за рамки ділових стосунків з урядом. «Я хочу підкреслити, я за рамки ділових стосунків ніколи не вийду, я зв’яжу свої емоції і буду поважати той уряд, який є, парламент, який є, і все буду робити для того, щоб там був діалог», - сказав Президент.