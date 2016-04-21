Гройсман: У мене немає президентських амбіцій

Про це він заявив в ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

"Я не планую бути президентом України. У мене немає президентських амбіцій", - запевнив Гройсман.

Також він зазначив, що у нього немає розбіжностей з президентом Петром Порошенком.

"Я не бачу ніяких протиріч в тому, щоб виконувати функції прем'єра. Я дійсно не бачу власних політичних амбіцій з точки зору президентства. У мене є одна амбіція. Я хочу якісно робити справу, яку мені доручили. І для мене це важливо", - сказав прем'єр.

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Володимир Гройсман запевнив, що єдиною його амбіцією є трохи змінити цей світ на краще.

"Мені подобається, коли нам вдається щось зробити. Вирішити складну проблему. Трошки змінити цей світ на краще. Це моя амбіція. А все інше не має значення", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 квітня призначила екс-спікера парламенту Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. За це рішення проголосували 257 депутатів з 390 зареєстрованих у сесійній залі.