В Раді п'ять новоспечених нардепів склали присягу

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Андрій Парубій повідомив на засіданні парламенту, що Єдаков і Мепарішвілі увійшли до складу фракції “Народний фронт”.

Як відомо, ці депутати були зареєстровані замість тих парламентаріїв, повноваження яких Верховна Рада достроково припинила 14 квітня у зв’язку з переходом у новий уряд. Це Володимир Гройсман, Іванна Климпуш-Цинцадзе та Степан Кубів від «Блоку Петра Порошенка», а також Лілія Гриневич та Остап Семерак від "Народного фронту”.

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Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами від "БПП" Карпунцова, 1978 року народження, включеного до виборчого списку партії під № 77; Велікіна, 1971 року народження, включеного до виборчого списку ”БПП” під № 78; Саврасова, 1980 року народження, включеного до виборчого списку ”БПП” під № 79.

Також ЦВК визнала обраними народними депутатами Єдакова, 1976 року народження, включеного до виборчого списку партії ”Народний фронт” під № 77; Мепарішвілі, 1972 року народження, включеного до виборчого списку ”Народного фронту” під № 78.