"Народний фронт" обіцяє підтримати Луценка на посаду генпрокурора

Про це заявив народний депутат з фракції "Народний фронт", член Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Народного фронту».

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"Фракція "Народний фронт" визначилася, що підтримуватиме на посаду генерального прокурора України Юрія Луценка, але за умови, що він матиме чіткі повноваження та буде обмежений у використанні своєї посади заради недопущення політичних переслідувань", - сказав Геращенко.

Він також зазначив, що Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності сьогодні проведе нараду з керівництвом парламенту та керівниками фракцій щодо призначення майбутнього генпрокурора і внесення змін до закону про прокуратуру.

"Сьогодні у нас буде нарада, де ми будемо визначатися із цим питанням та шукати політичний консенсус", - сказав він.

У свою чергу народний депутат від «БПП» Іван Вінник не виключив, що сьогодні ВР може зняти певні обмеження для кандидатів на посаду генпрокурора.

«Сьогодні є певні законодавчі обмеження, які не дозоляють голові фракції партії «Блок Петра Порошенка» Юрію Луценко обійняти посаду генерального прокурора. Можливо, сьогодні парламент розгляне питання про врегулювання цієї проблеми», – сказав він, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

На думку Вінника, законодавчі перешкоди, які забороняють будь-якій людині з досвідом роботи в правоохоронних органах працювати в органах прокуратури, повністю зупинили реформу цього відомства. «Вимоги до кандидатів на керівні посади в прокуратурі мати певний стаж роботи в органах прокуратури знищують конкуренцію і обмежують конкурс. Елітна корупція та кругова порука, яка є в органах прокуратури, базується, в тому числі і на діючому законодавстві. Якщо ми хочемо докорінно змінити якість роботи прокуратури, ми повинні знищити бар’єри, які не допускають в систему прокуратури нові кадри», – заявив Вінник.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань» (№ 4469), авторами якого є народні депутати від «БПП» Руслан Князевич та Сергій Алєксєєв.

Документом передбачено, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин, який, зокрема, має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та правоохоронному органі не менше 5 років.

Чинне законодавство визначає, що генпрокурором може бути призначений громадянин, який має вищу юридичну освіту, а також має стаж роботи в сфері права не менше 10 років.

Раніше голова фракції "БПП" Юрій Луценко заявляв, що готовий очолити Генпрокуратуру за умови внесення змін до законодавства щодо кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду генпрокурора в частині юридичної освіти та 10 років юридичної діяльності у правовій площині.